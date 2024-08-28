وزير التعليم : هيكلة المرحلة الثانوية تهدف لتدريس المناهج الأساسية بشكل جيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 01:28 مساءً - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم، اجتماعًا مع قيادات ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، لمتابعة الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2024 /2025.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، مشيدًا بجهود المحافظة في تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على مواجهة التحديات والمشكلات، خلال الفترة الماضية، والنتائج المتميزة نتيجة الجهود المبذولة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف إلى التركيز على تدريس المناهج الأساسية بشكل جيد، واستفادة الطلاب فى الوقت المحدد لدراستها، والوصول إلى المعايير الدولية، لإكسابهم المهارات المناسبة المطلوبة من خلال عدد المواد الدراسية المختلفة، وطرق التدريس الخاصة بكل مادة، مؤكدا أن المدارس الثانوية الحكومية بالمحافظات مزودة ببنية تكنولوجية متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة والسبورات الذكية فى الفصول، مشددًا على ضرورة استخدام هذه الاجهزة وتعليم الطلاب من خلالها.

ووجه الوزير بسرعة العمل على محور الكثافات الطلابية، والانتهاء من خفض كثافة الفصول، مؤكدًا لمديري الإدارات التعليمية ضرورة التواصل مع المديرية والوزارة في حال وجود صعوبات أمام تحقيق خفض الكثافات الطلابية لإيجاد الحلول المناسبة قبل بداية العام الدراسى.

وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، شدد الوزير على الاهتمام بأعمال السنة التي تتضمن السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية، مؤكدا أن الهدف من أعمال السنة هو مواصلة تقييم مستوى الطلاب دراسيا وتكثيف تفاعلهم بالفصل بما يساهم في زيادة معدل تحصيلهم الدراسي.

وفيما يخص مجموعات التقوية، أشار الوزير إلى أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيمها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء من الحصة.

واستعرض الوزير أخر مستجدات جهود المديريات الثلاثة في تنفيذ آليات مواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين ، مشددا على أهمية تنفيذها بشكل دقيق وفي ظل تعاون بين الادارة التعليمية والمديرية والوزارة لتحقيق النتيجة المرجوة.

ومن جانبه، رحب اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالوزير محمد عبد اللطيف والحاضرين، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة للوقوف على العملية التعليمية بالمحافظة، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، مشيدا بالقرارات التي تم اتخاذها الفترة الماضية في ملف التعليم، ومثمنَا جهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفريق العمل المعاون في إصلاح هذا الملف، ومواجهة التحديات والمشاكل على أرض الواقع برؤية ثاقبة.

وأكد محافظ أسوان أن قطاع التعليم في محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بكل جد واجتهاد وإخلاص وتفانى في العمل، والجميع يعمل بروح الفريق لخدمة العمل والصالح العام، مشيرًا إلى أن أي إنجازات لم تكن لتتحقق إلا بدعم كبير من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان تحتاج المزيد من الفصول، وإضافة أنواع جديدة للمدارس مثل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا واليابانية، موجهًا الشكر والتقدير للوزير.