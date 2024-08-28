نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أمطار القاهرة.. «الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار وموعد تحسن الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة القاهرة اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بالتزامن مع تأثر حالة الطقس بوجود غطاء سحابي كثيف.

هذا الغطاء السحابي ساهم في حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء، مما خفف من حدة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد.

تصريحات هيئة الأرصاد الجوية

صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم تشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

أشارت إلى أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، تزيد من نسبة الرطوبة التي تجاوزت 95%.

درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى: تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية. الإحساس الحراري: يصل إلى 40 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

خلال الليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، لكن تظل الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى إحساس مستمر بالحرارة.

توقعات سقوط الأمطار

هناك فرص لسقوط أمطار في أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

يستمر سقوط الأمطار في مناطق مثل حلايب وشلاتين، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى أمطار رعدية مع وجود رمال وأتربة.

موعد تحسن حالة الطقس

أوضحت الدكتورة منار غانم أن الأمطار لن تتقدم إلى المناطق الشمالية بسبب ارتفاع الحزام المداري المسؤول عن الأمطار في السودان وإثيوبيا.

ومع بداية الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يتحسن الطقس تدريجيًا بفضل تأثير المرتفع الزوري والعروض الوسطى.