خطوات تقليل الاغتراب 2024 للطلاب: دليل شامل وإرشادات هامة

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن إجراء عملية تقليل الاغتراب إلكترونيًا لعام 2024.

تأتي هذه الخطوة من الوزارة بهدف تسهيل العملية على الطلاب وتقليل احتمالية وقوع أخطاء أثناء تسجيل رغباتهم في التحويل بين الكليات والمعاهد.

إذ يمكن للطلاب متابعة كافة الإجراءات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد، مما يجعل العملية أكثر يسرًا وفعالية.

أهمية تقليل الاغتراب 2024

تُعد مرحلة تقليل الاغتراب فرصة هامة للطلاب الذين تم قبولهم في جامعات بعيدة عن مكان إقامتهم.

الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو تقليل المسافة بين سكن الطالب ومقر الجامعة، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية والنفسية على الطلاب وأسرهم.

تتاح هذه المرحلة لجميع الطلاب الذين تم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، سواء للتحويل بين الكليات المناظرة أو غير المناظرة.

خطوات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني

أعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلًا إرشاديًا شاملًا يحتوي على أسئلة وأجوبة، يهدف إلى مساعدة الطلاب في إجراء عملية تقليل الاغتراب بسهولة عبر الموقع الإلكتروني. فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:

الدخول إلى الموقع الرسمي: يجب على الطلاب زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: tansik.digital.gov.eg. يتعين عليهم إدخال بياناتهم الشخصية التي تشمل الرقم السري ورقم الجلوس.

اختيار نوع التحويل: بعد الدخول إلى الحساب الشخصي، يختار الطالب نوع التحويل الذي يرغب في إجرائه، سواء كان تحويلًا مناظرًا (بين كليات من نفس النوع) أو غير مناظر (بين كليات من أنواع مختلفة).

تحديد الكلية المراد التحويل إليها: يقوم الطالب بتحديد الكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه، مع مراعاة الحدود الجغرافية والنسبة المقررة لتحويلات تقليل الاغتراب والتي لا تتجاوز 10% من القدرة الاستيعابية للكلية أو المعهد.

مراجعة البيانات وإرسال الطلب: بعد إتمام الخطوات السابقة، يجب على الطالب مراجعة جميع البيانات المدخلة بعناية للتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب. بمجرد الإرسال، لا يمكن تعديل البيانات.

فترة التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب لعام 2024 ابتداءً من يوم الخميس 29 أغسطس وحتى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

يمكن للطلاب الاستفادة من هذه الفترة لإجراء التحويلات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني.

متابعة أخبار التنسيق وتحديثات الوزارة

لتسهيل متابعة كافة الأخبار المتعلقة بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، يُنصح الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

توفر هذه القنوات معلومات محدثة ودقيقة عن كل ما يتعلق بعملية التنسيق وتقليل الاغتراب.

روابط هامة:

نصائح لتجنب الأخطاء الشائعة

التحقق من الشروط: قبل بدء عملية تقليل الاغتراب، يجب على الطلاب التأكد من استيفائهم لجميع الشروط المطلوبة للتحويل.

متابعة الإرشادات الرسمية: يُفضل دائمًا متابعة الدليل الإرشادي المقدم من الوزارة والالتزام بالخطوات المحددة لتجنب أي مشكلات.

مراجعة البيانات: يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل إرسال طلب التحويل.