نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تقرر إلغاء امتحاني الفيزياء والتاريخ لـ 4 طلاب بامتحانات الثانوية العامة دور ثان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان للشعبة العلمية (العلوم والرياضة) في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (١٥٨٩٥) ألف طالب/طالبة في الفترة الأولي، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ بإجمالي عدد(٢٥٩٣) طالب/طالبة في الفترة الثانية.

كما أدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية) بإجمالي عدد طالب واحد.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد ٤ حالات غش، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء مادة امتحان التاريخ أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء، وظبط طالب بلجنة بإدارة العياط أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء، وضبط طالبة بلجنة بإدارة جرجا بمحافظة سوهاج أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة التاريخ.



وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية( الرياضيات ) امتحان الدور الثاني غدًا الخميس الموافق ٢٩ اغسطس ٢٠٢٤، في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء).