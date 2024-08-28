نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موضوعات خطبة الجمعة لشهر سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوعات شهر سبتمبر 2024م، وقالت وزارة الأوقاف إن موضوعات شهر سبتمبر ستكون على النحو التالي:

الجمعة الأولى:-

بعنوان: "وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع يوم السادس من شهر سبتمبر الموافق للثالث من شهر ربيع الأول لعام 1446من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).



الجمعة الثانية:-

بعنوان "وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ"، وهي الجمعة السابقة مباشرة على المولد النبوي الشريف، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الموافق العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1446 من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).

الجمعة الثالثة:-

بعنوان: "وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا"، وهي الجمعة التالية مباشرة لأيام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع اليوم العشرين من شهر سبتمبر الموافق السابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 1446 من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).

الجمعة الرابعة:-

بعنوان: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، وهي الجمعة التي تلي افتتاح العام الدراسي الجديد، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الموافق الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1446 من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).