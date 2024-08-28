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وزير الطيران المدني يلتقي الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لمنطقة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون الوثيق بين الوزارة وجميع الجهات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة و الأمان في مجال الطيران المدني؛ استقبل اليوم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني السيد ماريو بينغولي، الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية US-CBP الأوسط وأفريقيا، بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني المصري.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من مشروعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما في ذلك مشروع النظام المتقدم للمعلومات المُسبقة عن المسافرين والشحنات الجوية (API/PNR)، ومشروع النظام المتكامل لتبادل المعلومات الأمنية (ATS-G)، ومشروع البرنامج المشترك لتقييم مخاطر الشحنات الجوية (ACAS).

وخلال اللقاء أكد الجانبان على أهمية التعاون المستمر فيما بينهما لتعزيز أمن الطيران وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الهام .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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