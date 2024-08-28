نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يصل أسوان لمتابعة جهود تنفيذ الآليات والقرارات المنظمة للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم محافظة أسوان، وذلك لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والآليات التي يتم تنفيذها لضمان انضباط المنظومة التعليمية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله المحافظة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والمهندس عمرو حلمي لاشين نائب المحافظ وقيادات الوزارة، ومحمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وفى مستهل الزيارة، قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية بمجمع مدارس العروبة التي تضم ٢٤١٣ طالبا وطالبة، حيث تفقدا عددا من الفصول الدراسية ومعروضات بعض الطلاب بغرفة التربية الفنية، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية، حيث أشاد الوزير بمهارات الطلاب والطالبات.

كما عقدا لقاء مع معلمي مجمع مدارس العروبة لمناقشة الآليات والقرارات الأخيرة المنظمة للعام الدراسي الجديد، حيث استمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول سبل تنفيذ آليات تقليل الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف، خلال اللقاء، أن الجولات المستمرة بالمحافظات تأتي في إطار سعيه للتواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين لمتابعة جهود تنفيذ الآليات المعلنة على أرض الواقع لضمان انضباط العام الدراسي الجديد ومواجهة التحديات المختلفة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتخطيها والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأضاف الوزير أن لائحة الانضباط والتحفيز المقرر صدورها قريبا تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المدارس وإعادة هيبة المعلم وتحفيز الطلاب.

ومن جهته، ثمن اللواء إسماعيل كمال الجهود المكثفة التي يقوم بها الوزير محمد عبداللطيف للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية بمختلف المحافظات، مؤكدا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لهذه الجهود للارتقاء بجودة التعليم في المحافظة.

وعقب ذلك، قام الوزير والمحافظ بتفقد مدرسة أحمد طه حسين الثانوية التي تضم ١٢٥٥ طالبا وطالبة، حيث تفقدا معمل الحاسب الآلي بالمدرسة خلال تقديم دورة تدريبية لعدد من الطلاب، واستمعا لشرح بعض الطلاب حول مدى استفادتهم من هذه الدورات في إثراء مهاراتهم.

كما حرص الوزير على عقد لقاء مع معلمي المدرسة لمناقشة الآليات المعلنة، مؤكدا أن الجهود المتواصلة سواء من قبل قيادات الوزارة أو قيادات التعليم بمختلف المحافظات تستهدف مواجهة التحديات سواء المتعلقة بالكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس والارتقاء بأداء مديري المدارس بما ينعكس في النهاية على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

كما شهد اللقاء نقاشا حول آليات تنفيذ مجموعات التقوية بالمدرسة مع اقتراب بداية العام الدراسي، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مجموعات التقوية وتقديم خدمة متميزة للطلاب، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ لائحة الانضباط وإعادة هيكلة المرحلة االثانوية

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، لمتابعة آخر مستجدات جهود تنفيذ الآليات والقرارات المنظمة لمواجهة التحديات المختلفة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.