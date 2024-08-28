نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس العربي للمياه ينهي الترتيبات الأخيرة لانعقاد المنتدى العربي السادس للمياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس العربى للمياه برئاسة الدكتور محمود أبو زيد اجتماعا اليوم "الأربعاء " لإستعراض الترتيبات النهائية لانعقاد المنتدى العربيالسادس للمياه الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية "أبو ظبى" في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر المقبل.

وصرح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ،ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، بأن المنتدى يشارك به أكثر من 900 مسئولرفيع المستوى ،بما في ذلك وزراء الحكومات ووكلاء الوزارات الذين يمثلون 22 حكومة مشاركة وكبار المسؤولين فى المؤسسات والهيئاتبالقطاعين العام والخاص، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن المنتدى سيعقد هذا العام تحت شعار: “من أجل مستقبل مائي أكثر إزدهارًا وقدرة على الصمود” وأن أكثر من 120 متحدثامن أصحاب الرؤى والخبرات العالمية فى مجالات إدارة المياه سيتناولون على مدار أكثر من 17 جلسة رفيعة المستوى ،بلورة رؤية عربية موحدة لكيفية حسن إدارة المياه بالبلدان العربية ووضع الحلول المشتركة لتعزيز الاستدامة وأمن المياه بالمنطقة، وطرح الحلول والبدائل والمبادرات والممارسات الناجحة إلى جانب تبادل الدروس المستفادة نحو تحقيق مستقبل مائى مزدهر وحياة كريمة ومعيشة أفضل لشعوبنا العربية.



وقال أبو زيد، في بيان اليوم، إن المنتدى يعقد كل ثلاث سنوات وتحضره وفود حكومية وقطاع خاص ممثلة لـ22 دولة عربية، مبينا أن هذاالمنتدى على مدار دوراته الخمس الماضية لم يكن مجرد تجمعا تقليديا، وانما كان منصة استثنائية تستقطب الخبرات وتعزز الالتزام المشتركلمعالجة أبرز التحديات المتعلقة بالمياه، علاوة على أنه يعد وقفة حاسمة والتزام بمستقبل محصن بأمن المياه والقدرة على مواجهة تغير المناخالذى يضرب العالم بقوة حاليا وتقديم المشورة لصانعى القرار فى الحكومات العربية بشأن التعامل مع ملف المياه.

وأضاف أن المنتدى يعتبر أيضًا معلمًا هامًا في الفترة التي تسبق المنتدى العالمي للمياه ونقطة إلتقاء لأصحاب المصلحة الذين يرغبون المشاركة في القضايا الإقليمية العربية وبما يعكس صوت المنطقة العربية في اجتماعات الصندوق العالمي للطبيعة، وتعزيز أولوية مجالاتالتنمية في القطاعات الرئيسية المتعلقة بالمياه وتعبئة الإجراءات الرئيسية لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية.



من جانبه أوضح الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه، أن انعقاد المنتدى يأتى فى وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات مائية متعددة الأبعاد غير مسبوقة تؤثر في استقرارها وتهدد استدامتها.



وقال: إنه على الرغم من مضي عقود من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات المتعلقة بالمياه، لا تزال الأدلة تظهر أن التقلبات المناخية المتزايدة وآثارها في توافر المياه، جنبًا إلى جنب مع ندرة المياه الحالية في المنطقة، قد أدت إلى ضعف سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي وأثرت بشكل كبير في الوظائف المعتمدة على المياه مما أنتج تخفيضات كبيرة في فرص العمل في الاقتصاد الإقليمي.



فيما أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق أنه سيتزامن مع انعقاد هذا المنتدى في قلب العاصمة أبوظبي، انعقاد المؤتمر العالمي للمرافق والذى يعد منصة عالمية تجمع القادة، بدءًا من صناع السياسات والمديرين التنفيذيين وحتىالمبتكرين والخبراء الفنيين لسلسلة قيمة مرافق الطاقة والمياه بأكملها، بهدف استكشاف الاتجاهات والتحديات الرئيسية التي تشكل مستقبلالصناعة، حيث تسعى المرافق في جميع أنحاء العالم إلى توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار مناسبة.

ووصف “العطفي” انعقاد المنتدى العربى للمياه ومؤتمر المرافق العالمى في توقيت واحد بأنه حدث فى غاية الأهمية، حيث ستخلق المناقشاتمنصة مشتركة بين قطاعات المياه والمرافق والتى من شأنها أن تعالج التحديات وتسهم بوضع الحلول المشتركة لتعزيز الاستدامة وأمنالطاقة والمياه في العالم العربي، لافتا إلى أن المنتدى سيناقش 3 محاور رئيسية، سيتم من خلالها بلورة خارطة طريق نحو مستقبل مائي عربى مستدام.