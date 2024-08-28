نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يجتمع مع مديري عموم الإدارات والمراحل لتقليل كثافات الفصول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف سلومة اجتماعًا بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية وإدارات التنسيق والمتابعة والتخطيط داخل الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، وذلك لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بالعملية التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

وكان أهم هذه الموضوعات والتعليمات:

-تنفيذ قرارات الوزارة وتقليل الكثافات بحد أقصى من ٤٠ إلى ٤٥ طالبا.

-ارسال تقرير مفصل قبل توزيع الكثافات وبعد لكل مدرسة مع ذكر المعوقات إن وجدت.

-استغلال المدارس الثانوية للاستفادة منها فى توزيع الكثافات للاستفادة من البنية التكنولوچية الموجودة بالإدارات التعليمية.

-سد عجز المعلمين بالمواد الثقافية والأولوية للقائمين على رأس العمل بالمدارس يليهم الاستعانة بمن خرجوا على المعاش ثم التعاقد مع خريجى كليات التربية ثم الكليات الأخرى.

-تفعيل دور مجالس الآباء فى توعية أولياء الأمور بخطة وتعليمات الوزارة لتخفيض الكثافة لتحسين جودة مخرجات التعلم وتهيئتهم لاستقبال العام الدراسى بلا مشاكل.

-متابعة أعمال الصيانة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتسليم المدارس قبل انطلاق العام الدراسي.

-الانتهاء سريعا من المستحقات المالية للمعلمين وإرسال تقرير بأسباب التأخير فى تسليم المتأخرات المالية لهم إن وجدت.

-المتابعة الدائمة لمدير عام الإدارة والوكيل

لجميع مدارس الإدارة لتفقد تنفيذ القرارات الوزارية وتقليل الكثافات بالحد الذى أقرته الوزارة.

-تفعيل دور الإشراف العام وأمن المدارس حرصا على أمن وسلامة وراحة أبنائنا الطلاب.

كما استمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لأسئلة المعلمين والمعلمات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وقام سلومة بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم متمنيا للجميع عاما دراسيا سعيدا وموفقا.

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