نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تكشف حقيقة تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي بـ 16 جنيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا تنفي فيه ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية حول تحديد سعر مبدئي لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بقيمة 16 جنيهًا في مرحلته الأولى التي تشمل 14 محطة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها.

وأوضح البيان أن مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) هو جزء من الجهود التي تبذلها الدولة لتقديم حلول نقل حضرية صديقة للبيئة، تسهم في تسهيل حركة المواطنين والحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية على الطريق الدائري، إضافة إلى القضاء على المواقف العشوائية الموجودة على الطريق.

ولم يتم بعد الإعلان عن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT)، حيث سيكون سعر التذكرة مرنًا ومتناسبًا مع عدد المحطات التي يقطعها الراكب، بهدف تشجيع المواطنين على دفع تكلفة رحلتهم الفعلية بدلًا من فرض سعر ثابت لكافة المحطات.

وتسعى الوزارة عند تحديد أسعار خدمات نقل الركاب إلى تحقيق توازن بين الوضع الاقتصادي للمواطنين ووسائل النقل البديلة، مع مراعاة تكاليف التشغيل. وستكون أسعار التذاكر مرنة وجاذبة لجميع فئات المجتمع، مع الحفاظ على جودة الخدمة من حيث الدقة في المواعيد، وسهولة الوصول، وإدارة الأعطال، ومراعاة احتياجات ذوي الهمم، وتوفير الراحة والاشتراكات بأسعار تنافسية.

تناشد وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار المتعلقة بالوزارة، وتدعو المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي تهدف إلى إثارة البلبلة، والاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة في استقاء المعلومات.