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نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق القافلة الشاملة المجانية لحياة كريمة بمنشأة القناطر

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، فاعليات القافلة المجانية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية بني سلامة والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر.

وتعتبر المبادرة فاعلية تنموية كبرى تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية (وزراة الصحة وجامعة القاهرة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة)
وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية من (مختلف التخصصات) وقافلة طبية من كلية طب أسنان، وأيضا قافلة بيطرية من كلية الطب البيطري لتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالينا المزارعين وفتح فصول (محو الأمية) وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي للنشء والكبار وتقديم خدماته في التصدي للجمهور ونشر الوعي  بخطورة الأدمان علي الفرد والمجتمع.

والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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