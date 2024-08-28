الصحة العالمية توصي بتطعيم الفتيات ضد «الحليمي» للوقاية من سرطان عنق الرحم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 08:30 مساءً - وجهت منظمة الصحة العالمية نصيحة للإناث على مستوى العالم، بأنه يجب عليهن التطعيم ضد فيروس الحليمي البشري، وخاصة الذين تتراوح أعمارهن بين 9 و 14 عاماً، للمزيد من حمايتهن.

وأوضحت المنظمة أن هذه التطعيمات تحميهم من عدوى فيروس الورم الحليمي الذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم وغيرها من السرطانات المرتبطة بالفيروس.

وأوصت المنظمة بإجراء فحص منتظم، قائلة: "إذا فاتتك فحص، فقد تفوتك فرصة الوقاية من سرطان عنق الرحم أو إيقافه مبكراً، يعد سرطان عنق الرحم من أكثر السرطانات شيوعاً لدى النساء، يساعد الفحص في الوقت المناسب على الوقاية من سرطان عنق الرحم أو الكشف عنه مبكرًا، عندما تتوفر المزيد من خيارات العلاج".

ويجب فحص النساء لسرطان عنق الرحم كل 5-10 سنوات، بدءًا من سن 30 عاما، وينصح بفحص النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية كل 3 سنوات، بدءا من سن 25، نظرًا لأن السرطان نادراً ما يسبب الأعراض، فإن الفحص المنتظم لسرطان عنق الرحم مهم حتى لو كنت قد تلقيت تطعيمًا ضد فيروس الورم الحليمي البشرى.

وسلط تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية الضوء على كيفية تطوير اللقاحات لعلاج عدوى فيروس الورم الحليمي البشري لدى البالغين والحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، تهدف اللقاحات إلى تعزيز استجابة مناعة الجسم لسلالات فيروس الورم الحليمي البشري الشديدة الخطورة والخلايا السابقة للتسرطن، وستعود هذه النتائج بالنفع على النساء اللاتي أُصِبن بفيروس الورم الحليمي البشري وعلى الملايين من النساء في البلدان المنخفضة الدخل ممن يفتقرن إلى إمكانية إجراء فحوصات عنق الرحم وعلاجات سرطان عنق الرحم.

ويدعو التقرير مطوري اللقاحات إلى ضمان توافر اللقاحات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تحدث فيها أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بسرطان عنق الرحم.