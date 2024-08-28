وزارة النقل تنفي ما تم تداوله حول تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي «BRT»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 08:30 مساءً - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلامياً اليوم بشأن ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية حول قيام وزارة النقل بتحديد السعر المبدئى لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بقيمة 16 جنيهًا، في مرحلته الأولى بعدد 14 محطة، حيث تنفى وزارة النقل هذه المعلومات المغلوطة، وتؤكد أنه لا أساس لها من الصحة، كما تؤكد الوزارة فى بيانها على الحقائق التالية:

1. مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) يمثل نمطا حضريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنّه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

2. لم تعلن الوزارة حتى الآن عن سعرة تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT)، حيث إن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون مرننا مرتبط بعدد المحطات، لتشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلي للرحلة وليس سعرا ثابتا لكافة المحطات.

3. تراعى الوزارة عند تسعير خدمات نقل الركاب بشكل عام تحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادى للجمهور المستهدف ووسيلة المواصلات البديلة، وكذلك مصاريف التشغيل بحيث يكون سعر التذكرة مرنا وأكثر جذبا لجميع فئات المجتمع مع الاحتفاظ بفارق التميز فى أداء الخدمة المقدمة من الوزارة من حيث انضباط فى المواعيد وسهولة الوصول وإتاحة الخدمة وإدارة الأعطال باحترافية ومعلومات الرحلة ومراعاة كود الإتاحة لذوى الهمم وتكييف الهواء فى وسيله النقل وراحة المقعد وتقديم خدمة الاشتراكات المنخفضة وغير المتاحة فى خدمة التنقل بالميكروباص، وبحيث ينتج عن ذلك أن يكون التسعير منافسا للخدمة البديلة ومناسبة لدخل المواطن فى نفس الوقت.

4. تهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بالوزارة، كما تهيب بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة والكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.