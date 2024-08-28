نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرير ٣٦ محضرا تموينيا لمخابز بلدية وسياحية غير ملتزمة بالمواصفات في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الإدارات التموينية في تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية والسياحي والبداليين التموينيين والمحال العامة والأسواق لمتابعة الالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز والأسعار المعلنة للسلع والمواد الغذائية وعدم المغالاة على المواطنين.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات والتي أسفرت عن تحرير ٢٦ محضر لمخالفات تم ضبطها وشملت ١٠ محاضر لمخابز بلدية و٥ محاضر لمخابز سياحية غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز و١١ مخالفة لمحال ومطاعم عدم وجود شهادة صحية بمركز البدرشين.

بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر لمخالفات لمخابز بمنطقة الوحدة بحي المنيرة الغربية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

FB_IMG_1724871132777

FB_IMG_1724871183702

FB_IMG_1724871174119

FB_IMG_1724871171337

FB_IMG_1724871168979

FB_IMG_1724871166621

FB_IMG_1724871141381

FB_IMG_1724871139471