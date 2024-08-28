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تحرير ٣٦ محضرا تموينيا لمخابز بلدية وسياحية غير ملتزمة بالمواصفات في الجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرير ٣٦ محضرا تموينيا لمخابز بلدية وسياحية غير ملتزمة بالمواصفات في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الإدارات التموينية في تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية والسياحي والبداليين التموينيين والمحال العامة والأسواق لمتابعة الالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز والأسعار المعلنة للسلع والمواد الغذائية وعدم المغالاة على المواطنين.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات والتي أسفرت عن تحرير ٢٦ محضر لمخالفات تم ضبطها وشملت ١٠ محاضر لمخابز بلدية و٥ محاضر لمخابز سياحية غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز و١١ مخالفة لمحال ومطاعم عدم وجود شهادة صحية بمركز البدرشين.

بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر لمخالفات لمخابز بمنطقة الوحدة بحي المنيرة الغربية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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