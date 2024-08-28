لما جبريل: التعاون بين المتحدة وجميع المؤسسات ارتقى بخدمات مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أكدت الإعلامية لما جبريل، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين الجديدة، أن هناك تنسيق وتعاون رائع بين كافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركة المتحدة، قائلة: "في تعاون لتقديم أفضل جودة وخدمة والمتحدة مع المؤسسات المختلفة في شغل وتعاون من أول طوبة في المهرجان".

وأوضحت لما جبريل، خلال سهرة خاصة مع الاعلامية مها بهنسي، على قناة سي بي سي، أن التعاون بين جميع الجهات أدى لارتقاء الخدمة الحالية والخدمة حينما ترتقي يفرق في سمعة المهرجان والمدينة، مؤكدة أن المهرجان شهد تعاون وتكامل أكثر من مميز.

واستكملت: "متشرفة أني جزء من مهرجان العلمين ومن منظومة الشركة المتحدة التي لا تبخل عنا بالدعم، وكنت أول حاجة بفكر فيها بحاول انقل العلمين زي تجربتي وفي شباب في كل حته بيشتغل"، مؤكدة أن العمود الفقري في العلمين قائم على الشباب.