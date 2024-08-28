نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد أول إجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية 1446 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة أول اجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية، حيث يسعى الطلبة لقضاء بعض الوقت مع الأهالي والأصدقاء، ليتمتعوا بقسط من الراحة، وقد قامت وزارة التعليم السعودية، بإعلان تفاصيل التقويم الدراسي للعام الجديد 1446، وهو بداية العام ونهايته والإجازات الرسمية والإجازات المطولة، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد أول أجازة، والإجازات الرسمية المتوقع حصول الطالب عليها.
موعد أول اجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية
كشفت التعليم بالسعودية، عن موعد أول اجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية، حيث من المقرر أن يحصل الطالب على إجازة اليوم الوطني بالمملكة، في الموافق يوم ٢٣ سبتمبر 2024، لمدة تصل إلى 4 أيام، وهي يوم الجمعة، السبت، الأحد، الإثنين.
إجازات الفصل الدراسي الأول 1446
أوضحت وزارة التعليم السعودية، أن عدد الإجازات الرسمية، المتوقع أن يحصل عليها الطالب، وفق التقويم الدراسي، وجاءت كالآتي
- يحصل الطالب على إجازة اليوم الوطني السعودي في الموافق الثاني والعشرون والثالث والعشرون من شهر سبتمبر القادم حيث يعد هذا اليوم من المناسبات الوطنية الهامة في المملكة.
- يحصل الطالب على إجازة في نهاية الفصل الدراسي الأول في الموافق يوم 8 نوفمبر وتستمر 16 نوفمبر، والتي توافق الرابع إلى الرابع عشر من شهر جمادى الأولى 1446.
- يحصل الطالب على إجازة المطولة لمدة يومين في الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر القادم التي توافق العاشر والحادي عشر من جمادى الآخرة.
- يحصل الطالب على إجازة في منتصف العام الدراسي في الموافق يوم 3 من يناير 2025
- يحصل الطالب على إجازة بيوم التأسيس في الموافق 23 من فبراير 2025
- يحصل الطالب على إجازة عيد الفطر المبارك في الموافق 20 من مارس 2025
- يحصل الطالب على إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ في الثلاثون من مايو 2025.
- يحصل الطالب على إجازة نهاية العام الدراسي تنطلق في 26 من يونيو 2025.