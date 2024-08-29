نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ومؤشرات المرحلة الثالثة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية لعام 2024، حيث أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات، استعدادًا لإعلان نتائج القبول في الجامعات والمعاهد. من المتوقع أن يتم فتح الموقع الإلكتروني خلال الساعات القليلة القادمة لطباعة إخطار القبول والاطلاع على الكليات أو المعاهد التي تم قبول الطلاب بها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

وللاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية ومعدلات القبول في الجامعات المصرية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: توجه إلى الموقع الرسمي للتنسيق. اختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة": اضغط على الخيار الموجود في القائمة. النقر على "نتائج التنسيق": اختر هذا الخيار للانتقال إلى صفحة النتائج. إدخال رقم الجلوس والرقم السري: استخدم الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة. إدخال الرقم التأكيدي المتغير: اكتب الرقم التأكيدي المعروض بشكل صحيح. النقر على "الخطوة الثانية": اتبع التعليمات للحصول على نتيجتك. طباعة إخطار القبول: قم بطباعة الإخطار ومعرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولك به. إتمام الالتحاق بالكلية: توجه إلى الكلية لإتمام إجراءات الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

معدلات القبول في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2024

كما بلغ الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات المصرية على النحو التالي:

الشعبة العلمية : الحد الأدنى للقبول كان 265 درجة ، ما يعادل 64.63% ، بإجمالي 286،088 طالبًا .

: الحد الأدنى للقبول كان ، ما يعادل ، بإجمالي . الشعبة الأدبية: الحد الأدنى للقبول كان 230 درجة، ما يعادل 56.09%، بإجمالي 66،969 طالبًا.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب شعبة "علمي علوم" و"علمي رياضة" و"أدبي" خلال 72 ساعة من إغلاق تسجيل المرحلة الثانية الذي تم يوم الأحد الماضي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تأتي المرحلة الثالثة بتوقعات قبول كالتالي:

طب المنصورة : 390 درجة

: 390 درجة هندسة بترول وتعدين السويس : 390 درجة

: 390 درجة طب دمياط : 389 درجة

: 389 درجة طب الزقازيق : 389 درجة

: 389 درجة طب الإسكندرية : 388 درجة

: 388 درجة طب سوهاج : 388 درجة

: 388 درجة طب فاقوس : 388 درجة

: 388 درجة طب طنطا : 387 درجة

: 387 درجة طب القاهرة : 387 درجة

: 387 درجة طب كفر الشيخ : 386.5 درجة

: 386.5 درجة طب بورسعيد : 385.5 درجة

: 385.5 درجة طب بنها : 385.5 درجة

: 385.5 درجة طب المنوفية بشبين الكوم : 385 درجة

: 385 درجة طب أسنان المنصورة : 385 درجة

: 385 درجة طب عين شمس : 385 درجة

: 385 درجة طب حلوان : 384.5 درجة

: 384.5 درجة طب قناة السويس بالإسماعيلية : 384.5 درجة

: 384.5 درجة طب أسيوط : 384 درجة

: 384 درجة طب الفيوم : 383.5 درجة

: 383.5 درجة طب السويس : 383.5 درجة

: 383.5 درجة طب بني سويف : 383 درجة

: 383 درجة طب أسنان جنوب الوادي : 383 درجة

: 383 درجة طب جنوب الوادي : 383 درجة

: 383 درجة طب المنيا : 383 درجة

: 383 درجة طب العريش : 382.5 درجة

: 382.5 درجة طب الأقصر : 382.5 درجة

: 382.5 درجة طب أسوان : 382 درجة

: 382 درجة طب الوادي الجديد : 382 درجة

: 382 درجة طب أسنان كفر الشيخ : 381.5 درجة

: 381.5 درجة طب أسنان الزقازيق : 381.5 درجة

: 381.5 درجة طب أسنان طنطا : 381.5 درجة

: 381.5 درجة طب أسنان أسيوط : 381.5 درجة

: 381.5 درجة طب أسنان المنيا : 381.5 درجة

: 381.5 درجة طب أسنان المنوفية : 381 درجة

: 381 درجة طب أسنان عين شمس : 381 درجة

: 381 درجة طب أسنان القاهرة : 381 درجة

: 381 درجة طب أسنان الإسكندرية : 381 درجة

: 381 درجة طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية : 381 درجة

: 381 درجة طب أسنان السويس : 380.5 درجة

: 380.5 درجة طب أسنان بني سويف : 380.5 درجة

: 380.5 درجة طب أسنان الفيوم : 380.5 درجة

: 380.5 درجة صيدلة سوهاج : 380 درجة

: 380 درجة علاج طبيعي كفر الشيخ : 379.5 درجة

: 379.5 درجة علاج طبيعي بورسعيد : 379 درجة

: 379 درجة علاج طبيعي بنها : 379 درجة

: 379 درجة علاج طبيعي جنوب الوادي : 379 درجة

: 379 درجة صيدلة جنوب الوادي : 378.5 درجة

: 378.5 درجة صيدلة المنصورة : 378.5 درجة

: 378.5 درجة علاج طبيعي القاهرة : 378.5 درجة

: 378.5 درجة علاج طبيعي قناة السويس : 378.5 درجة

: 378.5 درجة علاج طبيعي بني سويف : 378 درجة

: 378 درجة علاج طبيعي السويس : 378 درجة

: 378 درجة صيدلة أسيوط : 378 درجة

: 378 درجة صيدلة طنطا : 377.5 درجة

: 377.5 درجة صيدلة الزقازيق : 377.5 درجة

: 377.5 درجة صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ : 377.5 درجة

: 377.5 درجة صيدلة المنيا : 377.5 درجة

: 377.5 درجة صيدلة بني سويف : 377 درجة

: 377 درجة صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية : 377 درجة

: 377 درجة صيدلة المنوفية : 377 درجة

: 377 درجة صيدلة دمنهور : 377 درجة

: 377 درجة صيدلة بورسعيد : 377 درجة

: 377 درجة صيدلة الإسكندرية : 377 درجة

: 377 درجة صيدلة القاهرة: 377 درجة

ولمتابعة أحدث المعلومات حول نتائج التنسيق ومعدلات القبول في الجامعات المصرية، يُنصح بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق للحصول على كافة التفاصيل والتحديثات.