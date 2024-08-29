نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ومؤشرات المرحلة الثالثة 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية لعام 2024، حيث أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات، استعدادًا لإعلان نتائج القبول في الجامعات والمعاهد. من المتوقع أن يتم فتح الموقع الإلكتروني خلال الساعات القليلة القادمة لطباعة إخطار القبول والاطلاع على الكليات أو المعاهد التي تم قبول الطلاب بها.
كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024
وللاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية ومعدلات القبول في الجامعات المصرية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: توجه إلى الموقع الرسمي للتنسيق.
- اختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة": اضغط على الخيار الموجود في القائمة.
- النقر على "نتائج التنسيق": اختر هذا الخيار للانتقال إلى صفحة النتائج.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري: استخدم الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.
- إدخال الرقم التأكيدي المتغير: اكتب الرقم التأكيدي المعروض بشكل صحيح.
- النقر على "الخطوة الثانية": اتبع التعليمات للحصول على نتيجتك.
- طباعة إخطار القبول: قم بطباعة الإخطار ومعرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولك به.
- إتمام الالتحاق بالكلية: توجه إلى الكلية لإتمام إجراءات الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
معدلات القبول في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2024
كما بلغ الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات المصرية على النحو التالي:
- الشعبة العلمية: الحد الأدنى للقبول كان 265 درجة، ما يعادل 64.63%، بإجمالي 286،088 طالبًا.
- الشعبة الأدبية: الحد الأدنى للقبول كان 230 درجة، ما يعادل 56.09%، بإجمالي 66،969 طالبًا.
موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024
ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب شعبة "علمي علوم" و"علمي رياضة" و"أدبي" خلال 72 ساعة من إغلاق تسجيل المرحلة الثانية الذي تم يوم الأحد الماضي.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024
وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تأتي المرحلة الثالثة بتوقعات قبول كالتالي:
- طب المنصورة: 390 درجة
- هندسة بترول وتعدين السويس: 390 درجة
- طب دمياط: 389 درجة
- طب الزقازيق: 389 درجة
- طب الإسكندرية: 388 درجة
- طب سوهاج: 388 درجة
- طب فاقوس: 388 درجة
- طب طنطا: 387 درجة
- طب القاهرة: 387 درجة
- طب كفر الشيخ: 386.5 درجة
- طب بورسعيد: 385.5 درجة
- طب بنها: 385.5 درجة
- طب المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة
- طب أسنان المنصورة: 385 درجة
- طب عين شمس: 385 درجة
- طب حلوان: 384.5 درجة
- طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5 درجة
- طب أسيوط: 384 درجة
- طب الفيوم: 383.5 درجة
- طب السويس: 383.5 درجة
- طب بني سويف: 383 درجة
- طب أسنان جنوب الوادي: 383 درجة
- طب جنوب الوادي: 383 درجة
- طب المنيا: 383 درجة
- طب العريش: 382.5 درجة
- طب الأقصر: 382.5 درجة
- طب أسوان: 382 درجة
- طب الوادي الجديد: 382 درجة
- طب أسنان كفر الشيخ: 381.5 درجة
- طب أسنان الزقازيق: 381.5 درجة
- طب أسنان طنطا: 381.5 درجة
- طب أسنان أسيوط: 381.5 درجة
- طب أسنان المنيا: 381.5 درجة
- طب أسنان المنوفية: 381 درجة
- طب أسنان عين شمس: 381 درجة
- طب أسنان القاهرة: 381 درجة
- طب أسنان الإسكندرية: 381 درجة
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381 درجة
- طب أسنان السويس: 380.5 درجة
- طب أسنان بني سويف: 380.5 درجة
- طب أسنان الفيوم: 380.5 درجة
- صيدلة سوهاج: 380 درجة
- علاج طبيعي كفر الشيخ: 379.5 درجة
- علاج طبيعي بورسعيد: 379 درجة
- علاج طبيعي بنها: 379 درجة
- علاج طبيعي جنوب الوادي: 379 درجة
- صيدلة جنوب الوادي: 378.5 درجة
- صيدلة المنصورة: 378.5 درجة
- علاج طبيعي القاهرة: 378.5 درجة
- علاج طبيعي قناة السويس: 378.5 درجة
- علاج طبيعي بني سويف: 378 درجة
- علاج طبيعي السويس: 378 درجة
- صيدلة أسيوط: 378 درجة
- صيدلة طنطا: 377.5 درجة
- صيدلة الزقازيق: 377.5 درجة
- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 377.5 درجة
- صيدلة المنيا: 377.5 درجة
- صيدلة بني سويف: 377 درجة
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377 درجة
- صيدلة المنوفية: 377 درجة
- صيدلة دمنهور: 377 درجة
- صيدلة بورسعيد: 377 درجة
- صيدلة الإسكندرية: 377 درجة
- صيدلة القاهرة: 377 درجة
ولمتابعة أحدث المعلومات حول نتائج التنسيق ومعدلات القبول في الجامعات المصرية، يُنصح بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق للحصول على كافة التفاصيل والتحديثات.