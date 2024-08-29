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حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 30-8-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30-8-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع.

عاطفياً: تقوم برحلة عمل على أمل أن تستفيد خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك، والاتفاق على خطة للعلاقة في المستقبل.

صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة يكون مناسباً من أجل غدٍ أفضل.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 30-8-2024

مهنياً: تهتم بشأن مالي ملحّ يلقي هذا اليوم الضوء على اتفاق ما أو على فرصة للسفر، أو على عملية شراء أو بيع.

عاطفياً: تنهي الكثير من النزاعات التي كنت تعانيها في مجالك العاطفي، وتبتعد عن الانفعالات التي توتر علاقتك بالحبيب.

صحياً: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد أسرتك، يكفيك ما تعانيه يومياً في العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 30-8-2024

مهنياً: تجد نفسك وسط أزمة طارئة وتتعدّد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، لكنك تتمكن من إيجاج الحلول الناجحة.

عاطفياً: قد تجد فرقاً كبيراً بين الأمس واليوم، لكن التحسّن مهم من أجل أجواء مثمرة في المستقبل والسير على هدى.

صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي لمسافات طويل.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 30-8-2024

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها.

عاطفياً: تقوى المشاعر وقد تتعارض مع الفرص، إلاّ أنك قادر على تنفيذ رغبة أو تحقيق أمنية، وانتبه لكلماتك ومظهرك وتصرّفاتك.

صحياً: إياك والمخاطرة بوضعك الصحي لتبرهن للآخرين أنك لا تعبأ بما يطلبه منك الطبيب أو المعالج.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 30-8-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الانقلابات أو عن سذاجة تظهرها إزاء بعض المخادعين، فكن حذراً جداً يا عزيزي.

عاطفياً: القناعة التي ترسّخت عند الشريك قد تدفعه إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور قبل تفاقم الوضع.

صحياً: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30-8-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ربح أو فرصة لمواصلة مشروع غال على قلبك، وأنت تسكنك ديناميكية كبيرة وتكون قادراً على كسب ثقة الآخرين.

عاطفياً: تتسلّم رسالة من الشريك تحمل إليك خبراً مهماً يدخل البهجة إلى قلبك، فتقرر أن تكافئه بتمضية عطلة أسبوع معه في أحد المنتجعات السياحية الجبلية.

صحياً: حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للأذى ولاضطرابات أنت بغنى عنها.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30-8-2024

مهنياً: تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى.

عاطفياً: معاملة الشريك بمزيد من الليونة والشفافية تؤسس لعلاقة ثابتة ومتينة بينكما، وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ والبنّاء.

صحياً: اذا رغبت في جسم سليم، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30-8-2024

مهنياً: الجدية التي أظهرتها في العمل تنعكس عليك إيجاباً، وهذا ما يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر.

عاطفياً: علاقة مميزة وفريدة من نوعها بالشريك، مردّها التفاهم الواضح والاتفاق على كل الأمور، ولا سيما تلك المتفق عليها قبل الارتباط

صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 30-8-2024

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع امامك للتفاوض او عن عقد تريد ان توقّعه او اتفاق تعقده.

عاطفياً: اذا لم تكن مخلصاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه وإلا ساءت الأمور لاحقاً.

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من أجل مستقبل صحي أفضل.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 30-8-2024

مهنياً: لن تنقصك الافكار ولا الحجج ولا الاعذار الذكية، اذهب الى لقاءاتك بخطى اكيدة فلا خوف عليك، اذهب الى امتحاناتك فسرعة خاطرك ستنقذك من المواقف المربكة.

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة نوعاً ما لن ترضيك، فحاول أن توفّق بينك وبينه، فهذا أفضل لكما لئلا تصطدما بما لا يعجبكما.

صحياً: تقوم بكل ما في وسعك للتخلص من الوزن الزائد، وتعرف النتيجة المرجوة في غضون أيام قليلة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30-8-2024

مهنياً: معاكسة القمر لك من برج الثور تعرض لبعض المشاكل والمصاعب، لكن تأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً، وظّفها في الحقل الذي تنجح فيه.

عاطفياً: تعبّر عن نفسك بحُنكة ومهارة وتبرز مواهبك، فتكون الانطلاقة مهمة لفترة واعدة جداً مفعمة بالنتائج المفرحة والمفيدة.

صحياً: لا تحصر نفسك بين جدران المنزل في وقت تكثر أمامك خيارات الترفيه عن نفسك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 30-8-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم الى التخلص من بعض التعقيدات، وربما تطل على تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى مكان جديد.

عاطفياً: ترتاح إلى الأوضاع والعلاقة، لكنّ أمراً ما يؤثر سلباً في العلاقة وفي أسلوب تعاطيك مع الشريك.

صحياً: بعد قيامك بأي نشاط رياضي تناول كوباً من العصير وأكثر من المياة لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق بكثافة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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