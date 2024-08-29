نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 29 أغسطس 2024: أمطار خفيفة وحرارة شديدة على مناطق متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، مشيرة إلى استمرار التغيرات الجوية المصاحبة لفصل الصيف.

تشهد مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء غطاءً سحابيًا كثيفًا، والذي قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة.

طقس النهار

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية : يسود طقس حار ورطب، حيث تظل درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا مما يزيد من الشعور بالحرارة.

: يسود طقس حار ورطب، حيث تظل درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا مما يزيد من الشعور بالحرارة. جنوب سيناء وجنوب البلاد: تستمر الأجواء في التحول إلى شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق مثل أسوان.

طقس الليل

ليلًا: يظل الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء، مع استمرار الشعور بالحرارة خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجنوبية.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية : تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

: تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية. الأمطار: تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من أبو سنبل والوادي الجديد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة. كما قد تشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة أمطارًا خفيفة غير مؤثرة.

حالة البحرين

البحر المتوسط : تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

: تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، مما يجعله معتدلًا إلى مضطربًا، مع رياح شمالية غربية.

نسبة الرطوبة المتوقعة

القاهرة الكبرى : العظمى 80-85%، الصغرى 35-40%.

: العظمى 80-85%، الصغرى 35-40%. السواحل الشمالية : العظمى 90-95%، الصغرى 50-55%.

: العظمى 90-95%، الصغرى 50-55%. شمال ووسط الصعيد : العظمى 55-60%، الصغرى 20-30%.

: العظمى 55-60%، الصغرى 20-30%. جنوب الصعيد: العظمى 30-40%، الصغرى 15-20%.

درجات الحرارة المتوقعة

تشهد بعض المدن ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، خاصة في جنوب البلاد. إليك أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم: