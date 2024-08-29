نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 29 أغسطس 2024: نهاية مفاجئة لأغسطس وسط أمطار خفيفة وحرارة مرتفعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية شهر أغسطس وبدء العد التنازلي لانتهاء فصل الصيف، يشهد الطقس في مصر تغييرات ملحوظة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، حيث تستمر درجات الحرارة المرتفعة، ولكن مع ظهور غطاء سحابي قد يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس

وفقًا لخرائط الطقس، تتوقع الهيئة استمرار فرص سقوط الأمطار حتى الـ 72 ساعة القادمة في مناطق مختلفة من مصر.

يأتي ذلك بعد أيام طويلة من الحرارة الشديدة التي شهدتها البلاد خلال شهري «بؤونة وأبيب»، حيث بلغت درجات الحرارة ذروتها.

الطقس نهارًا: يبقى حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس ليلًا: مائل للحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية.

الأمطار والظواهر الجوية

تشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أبو سنبل، الوادي الجديد، حلايب وشلاتين.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة.

حالة البحار

البحر المتوسط: من المتوقع أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم