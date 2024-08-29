نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن منهج الصف الأول الإعدادي المطور عبر موقعها الالكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مناهج الصف الأول الإعدادى المطورة للعلم الدراسى الجديد 2024/2025، عبر موقعها الالكتروني الرسمي.

ويمكن للطلاب الصف الأول الاعدادي، الإطلاع على مناهج الصف الأول الإعدادي الجديدة التي تم إعدادها لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد في “أولى إعدادي” في العام الدراسي الجديد 2024 /2025، وتحميل كتب المواد عبر الرابط التالي

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1930&schoolYearId=4201&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7597&pageIndex=0&sortBy=0

وكان قد عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة.

وفى مستهل الاجتماع، شدد الوزير محمد عبداللطيف على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد 2024/ 2025 وانضباط العملية التعليمية من أجل تقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة.

وقال الوزير: "الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة كل آليات تنفيذ الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية".

وأكد الوزير على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها.

ووجه الوزير محمد عبداللطيف بجاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه ستتم المتابعة من قبل لجان متابعة متخصصة.

كما أكد الوزير على أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وناقش الوزير الحضور أيضا حول آليات تنفيذ مجموعات التقوية، مشيرًا إلى دراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.

كما أكد الوزير ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.

وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، موضحا أنها استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، لافتًا إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال فى الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية.