من ”الناس للناس” سفراء التنمية البشرية بمبادرة -رئيس الجمهورية.. هم بداية جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - من أجل مجتمع أكثر وعياً وتقدماً ،ولتحسين قدرة الأفراد ،وتطوير مهاراتهم ،وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودعم الآخرين ،وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة .

اطلقنا مبادرة سفراء التنمية البشرية حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في المشروع القومي للتنمية البشرية ، بداية جديدة لبناء الانسان ،مشروع يهدف إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه كافة المهارات التي يحتاج اليها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ،مستهدفاً جميع الفئات العمرية. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وفي اقل من ٢٤ ساعة تقدم للمشاركة ما يقرب من ٣٠٠٠ سفير ٥٢٪؜ منهم من الذكور و٤٨٪؜ من الاناث ، بينهم من هو اقل من ٢٠ عاما ومن هو فوق الأربعين من جميع محافظات الجمهورية ( طلاب - معلمين -محامين - أطباء -صحفيين - مهندسين -……..).

سيتم تأهليهم وتدريبهم ومنحهم

فرصة الحوار مع قيادات الدولة واعضاء الحكومة بشكل مباشر ليسمعوا لهم ويسمعوا منهم .

حتى يمكنهم ان يكونوا سفراء حقيقين للمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان» والذي يعد احد تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة و التنمية المستدامة في مجالات الصحة، والتعليم، والثقافة والرياضة واعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل ، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الاهلي والخاص ، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة، مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى مابعد عمر الـ 65 عامَا.