استمرار عروض القوات الجوية في سماء العلمين الجديدة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:30 صباحاً - انطلقت عروض طائرات نسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية وحلقت في سماء العلمين، أمس الأربعاء.

وتستمر عروض القوات الجوية اليوم، في مدينة العلمين، وسط رغبة كبيرة في متابعة فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين.

ويمكن مشاهدة العروض الجوية المصرية السعودية من نقطة المشاهدة في العلمين الجديدة بـ مول نورث سكوير، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، اليوم وغدا.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، إذ سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بهذه العروض الرائعة.