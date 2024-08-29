نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق جنوب الجيزة غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ اعمال تغيير خط طرد محطة المانسترلي قطر ٥٠٠ مم ( جزئي ) بطول ۳۰ متر تقريبا.

وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أوضحت بأن الامر سوف يستلزم قيامها بقطع المياه لمدة (٦) ساعات بدءا من الساعة الثانية عشرة مساءًا يوم الجمعة الموافق ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة السادسة صباحًا يوم السبت الموافق ٣١ / ٨ / ٢٠٢٤ ، لنهو اعمال تغيير الخط.

وتوضح محافظة الجيزة بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد افادت بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: منطقة ساقية مكى فى المربع من شارع الكولدير وحتى شارع السوق من السكة الحديد وحتى شارع البحر الاعظم.

ومن جانبه كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالإنقطاع موجها رئيس مدينة الجيزة بمتابعه الأعمال وانتظامها والالتزامات المقررة علي الشركة للتيسير علي المواطنين.

وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجات المواطنين فورا.