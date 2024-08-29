انتهاء ورشة العمل التدريبية حول مستلزمات العظام وتسجيل المستلزمات المحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن انتهاء ورشة العمل التدريبية التي جاءت تحت عنوان «شرح مستلزمات العظام وتسجيل المستلزمات المحلية»، والتي نظمها مركز التطوير المهني المستمر بالهيئة بالتعاون مع إحدي الشركات.

وتم خلال اليوم الأول للورشة تقديم شرح نظري، فيما تم خلال اليوم الثانى شرح عملي من خلال زيارة الصيادلة للمصنع، حيث قام الصيادلة المختصين بتسجيل المستلزمات المحلية بجولة داخل المصنع للتعرف على كيفية تصنيع تلك المستلزمات بدءً من المواد الخام وحتى المستلزم الطبى النهائى.

وتم خلال ورشة العمل تعريف العاملين بالإدارة المركزية للمستلزمات بهيئة الدواء المصرية، بالإجراءات المتبعة وخطوات التصنيع للمستلزمات الطبية المحلية بالأخص مستلزمات العظام ودراسة فعلية لما يتم خلال خطوات الإنتاج وأمثلة حقيقية للأختبارات التي يتم تقديمها فى الملف الفني.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل إلى الإرتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة وإطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل علي تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».