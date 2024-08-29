نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد القطارات وأسعار التذاكر لليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات هامة بشأن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر لليوم الخميس 29 أغسطس 2024، مؤكدة على التزام جميع القطارات بعمليات صيانة مستمرة وتحديث أسطولها بعربات جديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية. تعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتضمن التعليمات الموجهة إلى جميع قائدي القطارات ما يلي: الالتزام بتعليمات الإشارات: يجب على قائدي القطارات الالتزام الكامل بتعليمات الإشارات لتفادي أي مشكلات محتملة وضمان سلامة الرحلات.

يجب على قائدي القطارات الالتزام الكامل بتعليمات الإشارات لتفادي أي مشكلات محتملة وضمان سلامة الرحلات. الالتزام بجداول التشغيل: ضرورة الالتزام بجداول التشغيل المحددة مسبقًا، والتي تتضمن مواعيد تحرك القطار، وصوله، ووقوفه على مختلف المحطات.

ضرورة الالتزام بجداول التشغيل المحددة مسبقًا، والتي تتضمن مواعيد تحرك القطار، وصوله، ووقوفه على مختلف المحطات. التحلي بالانضباط وإجراءات السلامة: يجب على قائدي القطارات التحلي بالانضباط التام واتباع إجراءات السلامة والأمان.

يجب على قائدي القطارات التحلي بالانضباط التام واتباع إجراءات السلامة والأمان. الاهتمام بالنظافة: تأكيد الاهتمام بنظافة المحطات والقطارات ودورات المياه طوال مدة الرحلة.

تأكيد الاهتمام بنظافة المحطات والقطارات ودورات المياه طوال مدة الرحلة. التفتيش والتوعية: ضرورة مرور جهات التفتيش على أجهزة الاتصال بين قائد القطار ومراقب الحركة، وتقديم التوعية اللازمة لقادة القطارات في مجال استخدام هذه الأجهزة. مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية قطار رقم 901 تحرك: 8:10 صباحًا

8:10 صباحًا وصول: 11:15 صباحًا قطار رقم 911 تحرك: 8:35 صباحًا

8:35 صباحًا وصول: 1:05 مساءً قطار رقم 89 تحرك: 11:15 صباحًا

11:15 صباحًا وصول: 1:55 مساءً مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة – السد العالي قطار رقم 88 مكيف تحرك من القاهرة: 16:00

16:00 وصول إلى أسيوط: 22:05 قطار رقم 990 مكيف تحرك من القاهرة: 16:00

16:00 وصول إلى الجيزة: 16:25

16:25 وصول إلى بني مزار: 18:58

18:58 وصول إلى مطاي: 19:10

19:10 وصول إلى ديروط: 20:52

20:52 وصول إلى منفلوط: 21:23

21:23 وصول إلى أسيوط: 22:05 مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة – أسوان قطار رقم 990 مكيف تحرك من القاهرة: 16:00

16:00 وصول إلى أسيوط: 22:05

22:05 وصول إلى المراغة: 23:39 قطار رقم 936 مكيف تحرك من القاهرة: 7:35 صباحًا

7:35 صباحًا وصول إلى المنيا: 11:05 صباحًا قطار رقم 88 مكيف تحرك من القاهرة: 21:25

21:25 وصول إلى أسيوط: 3:00 مساءً

3:00 مساءً وصول إلى أسوان: 12:10 مساءً