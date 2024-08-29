نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يوافق على الاستعانة بأخصائيين لسد عجز المعلمين وزيادة قيمة الحصص الإضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استخدام أخصائي التعليم وأخصائي التدريس من ذوي المؤهلات التربوية للمساعدة في سد عجز المعلمين في المدارس للعام الدراسي 2024/2025.

استراتيجيات سد عجز المعلمين

في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أزمة نقص المعلمين، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين جودة التعليم والتأكد من توفر العدد الكافي من المدرسين في مختلف المدارس.

ستساهم الاستعانة بأخصائيين مؤهلين في تحقيق توازن في أعداد المعلمين وضمان توفير تعليم جيد للطلاب.

زيادة قيمة الحصص الإضافية

أعلن مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزير التربية والتعليم ووزير المالية، عن زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

تأتي هذه الزيادة كجزء من خطة لتحفيز المعلمين على تقديم حصص إضافية فوق النصاب المحدد.

تصريحات نائب وزير التربية والتعليم

علق الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على قرار زيادة قيمة الحصة، مؤكدًا أن الزيادة تعكس تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن المعلمين الذين يدرّسون حصصًا إضافية فوق النصاب الأسبوعي سيحصلون على 50 جنيهًا للحصة الواحدة، مما يزيد من أجرهم الشهري بشكل ملحوظ.

أشار الدكتور أيمن بهاء إلى أنه إذا كان معلم خبير يقوم بتدريس حصص إضافية تتجاوز النصاب الأسبوعي المقرر، فإن قيمة الأجر الإضافي يمكن أن تصل إلى نحو 1700 جنيه شهريًا، قبل خصم الضرائب والاستقطاعات.

هذه الزيادة تشكل نحو 66% زيادة عن قيمة التعاقد في العام السابق.