نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تُعلن عن قطع مياه الشرب لعدة مناطق بسبب أعمال صيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في إطار تنفيذ أعمال صيانة ضرورية.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنها ستقوم بتغيير خط طرد محطة المانسترلي بقطر 500 مم (جزئي) بطول 30 مترًا تقريبًا، مما يستلزم قطع المياه لمدة محددة.

تفاصيل الانقطاع

موعد الانقطاع:

يبدأ الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة 30 أغسطس 2024.

ينتهي الساعة 6:00 صباحًا يوم السبت 31 أغسطس 2024.

المناطق المتأثرة:

منطقة ساقية مكي في المربع الممتد من شارع الكولدير حتى شارع السوق.

المنطقة الممتدة من السكة الحديد حتى شارع البحر الأعظم.

إجراءات الشركة والمحافظة

التزام بالجدول الزمني:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

توفير مياه بديلة:

ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة.

يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم الطارئة.

المتابعة والإشراف:

وجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة بمتابعة الأعمال والالتزام بجدول الصيانة للتيسير على المواطنين.

نصائح للمواطنين

التخزين المسبق:

يُنصح المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه قبل بدء الانقطاع لتفادي أي اضطرابات.

التواصل مع الطوارئ: