ضبط (38) قضية سلاح نارى في حملة أمنية بأسيوط خلال 24ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسيوط

- ضبط عدد (38) قضية حيازة سلاح نارى.. عبارة عن (12 بندقية آلية -14 بندقية خرطوش – طبنجة – 24 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (38 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية").

- ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,700 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ عدد (405) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو) .. بحوزة (3 متهمين).. وكذا

- ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وطلقتان).

- تنفيذ عدد (816) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 42,500 كيلو جرام لمخدر البانجو–11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة).. وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى ، عبارة عن (بندقية خرطوش– 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.