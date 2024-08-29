ضبط عنصر إجرامى بمطروح وبحوزته 325 طربة حشيش بقيمة2,6 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (325 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32,5 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.