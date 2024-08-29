أشرف صبحى يشارك فى الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء الشباب العرب بالأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أهمية دور الشباب من خلال المشاركة في صنع القرار ومواجهة التحديات، باعتبارهم أكثر الفئات إداركاً لحجم تلك التحديات كونهم الأكثر تأثيراً وتأثراً بها.

جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها خلال الجلسة المفتوحة للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والذي عُقد بطلب من المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن والمقام تحت شعار "الرؤية العربية: الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية".حضر الجلسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووزراء الشباب والرياضة العرب.

وفي مستهل كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "أود أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنيات سيادته لتلك المناسبة العربية التي تحمل في طياتها أهم القضايا العربية لتعظيم اسهامات الشباب العربي وتحقيق ما يصبو إليه نشء وشباب وطننا العربي من طموحات واحتياجات"، معرباً عن امتنانه بإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن ۲۰۲۳ - ۲۰۲۸، والتي ستكون بمثابة الأساس والإطار الرئيسي لتعزيز وتنفيذ مبادرات السلام والأمن التي يقودها الشباب في كافة الدول العربية.

وأشار وزير الشباب إلى أن إقامة اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في كافة الدول العربية وتناوب رئاستها بينها أحد أهم الشواهد على الترابط والعمل العربي المشترك، والذي أضحت تقليداً عربياً فريداً أرسى قواعده وشكل معالمه مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتأكيداً علي السجل العربي المضىء والحافل بالإنجازات والجهود العربية المشتركة والتى تهدف جميعها وعلى مدار السنوات لتحقيق ما يصبو اليه شبابنا العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية ومن خلال التوجيهات والرؤي المستنيرة للقيادات السياسية العربية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "أثمن جهودكم وحرصكم على الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي وتعظيم اسهامات النشء والشباب في شتى مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلدان العربية، وأؤكد على حرصنا على المضي قدما نحو المزيد من البناء والتنمية رغم كل التحديات غير المسبوقة والظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها امتنا العربية، ولقد حققت المشروعات والأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها في كافة الدول العربية من خلال وزارات الشباب والرياضة وتحت مظلة جامعة الدول العربية أثراً ملموساً ونجاحاً وتأثيراً عميقاً على واقع شبابنا العربي، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه".

وتابع :"إن هذا الاهتمام وتلك الرعاية تنبع من إيمان قياداتنا السياسية على أهمية العمل العربى المشترك باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه الأمة العربية والتى تفرضها الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وإدراكاً بأن الشباب هم أكثر الفئات إدراكاً لحجم تلك التحديات كونهم الأكثر تأثيراً وتأثراً بها".

ووجه رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الشكر والتقدير لـ أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على مساندته الفعالة لكافة أنشطة واجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وحرصه على توفير كافة اوجه الدعم من أجل ضمان نجاح تلك الفعاليات لخدمة الشباب والمجتمع العربي، كما وجه الشكر للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، وحرصه على تنفيذ الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، ولجميع وزراء الشباب العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذا الاجتماع الاستثنائي لوزراء الشباب والرياضة العرب يعقد من أجل مناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تطلعه إلى التوصل إلى آليات واضحة ومحددة يتم التوافق عليها من الدول العربية.

ومن جهته، قال وزير الشباب الأردني محمد النابلسي "إن عقد جلسة استثنائية لمجلس وزراء الشباب العرب على هامش أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن جاء بسبب أهمية تنفيذ الاستراتيجية"، مؤكدا أن الأردن يدرك أهمية الشباب وأنه الركيزة الأساسية لتطوير الدولة.

وأشاد "النابلسي" بدور الجامعة العربية في بناء الاستراتيجية العربية للشباب، وكذلك وضع أولويات العمل الشبابي في المقدمة، معرباً عن تطلعه لتنفيذ هذه الاستراتيجية وفق آليات متفق عليها حسب ظروف كل دولة.

المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن

المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن 1 المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن 1