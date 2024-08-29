نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يطالبون بإتاحة مناهج أولى إعدادي لطلاب التجربيات واللغات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بقيام وزارة التربية والتعليم بنشر عبر موقعها الرسمي المناهج الجديدة المقررة للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع عليها.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: ولكن نرجو إتاحة المحتوي أيضًا لطلاب التجريبيات واللغات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتابعت" الحزاوي": نرجو إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل على موقع الوزارة كما فعلت سابقا لمساعدة الطلاب على التحصيل بشكل أفضل من الاعتماد على الكتب المدرسي فقط وتجعل الطالب قادر على الاستغناء عن أي كتب خارجية التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيها.

وأشارت إلى أن طلاب الثانوية العامة يترقبون عن كثب توفير منهج الإحصاء للشعبة الأدبية وكذلك منهج الرياضيات لشعبة علمي رياضة وأيضا يريدون معروفة بشكل سريع هل يوجد أي تعديلات علي المناهج قائلة الوقت لطالب ثانوية عامة من ذهب

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مناهج الصف الأول الإعدادى المطورة للعلم الدراسى الجديد 2024/2025، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للطلاب الصف الأول الإعدادي، الإطلاع على مناهج الصف الأول الإعدادي الجديدة التي تم إعدادها لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد في “أولى إعدادي” في العام الدراسي الجديد 2024 /2025، وتحميل كتب المواد عبر الرابط التالي

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/e-learning