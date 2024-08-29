نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاسبة الطلاب على الغياب وتطبيق أعمال السنة.. أبرز الاستعدادات النهائية لـ "التعليم" للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء العام الدراسي الجديد لعام 2024/2025، حيث يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم جولاته المستمرة لجميع المحافظات، لمتابعة الأليات التي يتم تنفيذها لمواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطتها التعليمية لعام 2024/2025، للاستعداد التام والجيد للعام الدراسي لضمان انضباط العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة للطلاب.

مواجهة عجز المعلمين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.

الكثافة الطلابية

المحاسبة على الغياب وحصول المعلم على أجرًا مجزيًا في مجموعات التقوية.. الاستعدادت النهايئة للعام الدراسي الجديد

محاسبة الطلاب على الغياب

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من غياب الطلاب صفوقف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة" الابتدائية، الإعدادية، الثانوي"، مؤكده أنه سيتم ملاحظة نسب الغياب الحقيقية لطلاب النقل، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها.

أعمال السنة لصفوف النقل

شدد الوزير على الاهتمام بأعمال السنة التي تتضمن السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية، مؤكدا أن الهدف من أعمال السنة هو مواصلة تقييم مستوى الطلاب دراسيا وتكثيف تفاعلهم بالفصل بما يساهم في زيادة معدل تحصيلهم الدراسي.

وزير التعليم: سيحصل المعلم على أجر مجزى فوري

شدد وزير التعليم على ضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية قبل بداية العام الدراسى، وضرورة أن يحصل المعلم على أجر مجزى فوري، وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.