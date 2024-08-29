نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: ضبط ٥.٥ طن دقيق بلدي مدعم بمنشأة مخالفة بقرية سقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والخاص بنتائج الحملات التي تم تنظيمها علي مدار يومين علي المطاحن والمخابز للتأكد من الأرصدة والأوزان ومدي الالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الصدد.

وتابع المحافظ الجهود والتي اسفرت عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع مدينة البدرشين بضبط منشأة مخالفة بقرية سقارة وبحوزتها كمية قدرها ١١٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه ٥٠ كجم استخراج ٨٧.٥% بإجمالي ٥.٥ طن وعليه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ علي المضبوطات وتسليمها إلى مطحن مزغونة بمركز ومدينة البدرشين.

كما شملت الجهود علي مدار يومين تحرير ١٣٦ محضر تمويني لمخابز بلدية وسياحية لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز ووجود مخالفات بالأرصدة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية اليومية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع كافه المخالفات والتلاعب بالسلع التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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