"سويلم" يلتقي وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدي لبحث التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى، بالسيد أندرياس كارلسون، وذلك علىهامش فعاليات الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.

وقال الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسويد في مجال إدارة المواردالمائية بما ينعكس على خدمة القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، ودراسة اطر تبادل الخبرات بين البلدين

وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصر والسويد وتبادل الخبرات في عدد من المجالات وخاصة موارد المياه غير التقليدية خاصة مع توسعمصر في معالجة وإعادة إستخدام المياه في ظل الندرة المائية، وإدارة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، وأيضًا التعاون في مجال التدريبوبناء قدرات الكوادر العاملة في قطاع المياه.