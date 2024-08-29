سويلم يلتقى وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 12:32 مساءً - - بحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الموارد المائية

- بحث التعاون في مجالات موارد المياه غير التقليدية ، وإدارة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية ، والتدريب وبناء القدرات

على هامش فعاليات الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد أندرياس كارلسون وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى .

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسويد في مجال إدارة الموارد المائية بما ينعكس على خدمة القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، و دراسة اطر تبادل الخبرات بين البلدين

وأشار الدكتور سويلم لإمكانية التعاون بين مصر والسويد وتبادل الخبرات في عدد من المجالات وخاصة موارد المياه غير التقليدية خاصة مع توسع مصر في معالجة وإعادة إستخدام المياه في ظل الندرة المائية ، وإدارة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية ، وأيضاً التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر العاملة في قطاع المياه .