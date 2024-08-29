وزارة العمل : زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني ومتابعة سير برامج التدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 12:32 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني بالمنزلة المهنى ، وذلك لمتابعة البرنامج التدريبي فى مجال الحاسب الآلي المنعقدة بالمركز ، حيث يتم تدريب الشباب من الجنسين على برامج الحاسب الآلي المختلفة ، وتبين انعقاد الدورة الحالية لعدد 16 متدرب من الجنسين ومختلف المؤهلات ، حيث تم إنجاز عمليات التدريب على برامج الويندوز والوورد والاكسيل ، وجاري تدريبهم على برامج البوربوينت والانترنت ، فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وفى ضوء جهود المديرية لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة ، ومتابعة مراكز التدريب المهنى ، وسير الدورات التدريبية المنعقدة بها ، وتذليل كافة العقبات لتنفيذ خطة الوزارة فى مجال التدريب المهنى .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالاهتمام بتطوير التدريب المهني ، وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر إحتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه شارك فى الزيارة كلاً من : مدير الشؤون الإدارية أحمد الشاذلي ، ومنى الشامى مدير مركز المعلومات ، ود.عبد الغنى وزة مدير تراخيص الأجانب بالمديرية ، وقدم المتدربين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على الاهتمام ببرامج الحاسب الآلي وتدريب الشباب عليها تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي 2030 ، كما أشادوا بدور وزارة العمل فى مجال التدريب ومستوى المدربين المعتمدين بالوزارة ، وجرى تشجيع المتدربين على مواصلة برامج التدريب بالمركز ، للحصول على فرصة عمل لائقة داخل سوق العمل ، بعد إتمام الدورات التدريبية المؤهلة لذلك .