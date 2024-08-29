مجلس الوزراء يوافق على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 12:32 مساءً - 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد الأسعار الاسترشادية (سعر ضمان) للمحاصيل السكرية لموسم 2025.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.