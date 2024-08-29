نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تطلق حملات متنوعة لتوعية المواطنين بأهمية الترشيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الحملات، بالتعاون مع محافظة الجيزة، إذ أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن فريق التوعية، يجوب كافة مدن وقرى محافظة الجيزة، مستهدفًا توعية مختلف الفئات العمرية بالمجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن تلك الحملات، شملت أسواق: مستشفى الصدر وعدوي سليم بالعمرانية، وشلتوت بالطالبية، والوفاء والأمل بالهرم، فيما شهدت مدينة الحوامدية، تنفيذ حملات طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وحملات مباشرة مع المواطنين، للحث على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وتجنب الهدر، وضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وكذا استطلاع أراء المواطنين؛ للوقوف على مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياقٍ متصل، تطرقت أوجه التعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، إلى تنفيذ حملات للتوعية المائية بمكتب صحة كعابيش، والوحدة الصحية بكفر غطاطي، ومركز الرعاية الصحية الأولية بنزلة السمان، والمشاركة في القافلة الطبية بكفر الجبل، حيث قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.

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