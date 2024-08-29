وزارة العمل : وفد من ”شباب الجزيرة ” يلتقى عمالة غير منتظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 01:29 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة مطروح ، استقبلت بتوجيهات من وزير العمل محمد جبران ،وفد شبابي من مركز شباب الجزيرة ،قام بزيارة مدينة العلمين في إطار الجولات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ، الوفد الشبابي حرص على زيارة مواقع عمل ،ولقاء العمالة غير المنتظمة التي تشارك في بناء وتعمير تلك المدينة الكبيرة ، وتفقد الوفد مواقع العمل ، بحضور المهندس محمد رشدى مدير مكتب السلامة، وفتحى حامد رمضان مدير مكتب العمل ،بالعلمين،حيث تضمن الوفد الشبابي أعضاء من اللجنة النقابية للعاملين بمركز شباب الجزيرة ، والمكون من 48 من شباب العاملين بالمركز بقيادة عمرو حجازي الأمين العام ،ورشا أنور عضو مجلس الإدارة ،وتحت إشراف رئيس اللجنة النقابية شريف منصور .

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريره للوزارة ،ان تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية فى سبيل القيام بالمهام المنوطة بمديريات العمل داخل المحافظات ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وأهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ، بالتعاون مع الجهات المعنية داخل المحافظات ، وتشجيع الشباب على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء من خلال فرص العمل اللائقة أو فرص التدريب المهنى المجانية ، وغيرها من الخدمات ، وأضاف مدير المديرية ،ان أعضاء الوفد أكدوا على تقديرهم للدور الذي تقوم به الوزارة ومديريتها مع العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى الوزارة ، والتي تصل إلى ما يقرب من 30 ألف عامل ، والتى يساهم منها في بناء مدينة العلمين ،كما استمعوا من العمال عن الدور الذي يقومون به والدعم الذي تقدمه وزارة العمل لهم من خلال 6 منح سنوية ،ورعاية صحية ،وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أثناء العمل ، و30 ألف جنيه في حالات الإصابة ...