مدبولي: مقرات دائمة على مدار العام لمعارض أهلا رمضان وأهلا مدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 01:30 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق بأسعار السلع ومعرض أهلا مدارس، فقد وجه بوجود مقرات دائمة على مدار العام لمعارض أهلا رمضان وأهلا مدارس لتقديم خدمات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، إلى أن هناك حزمة حوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الإنتاج، لاستعادة معدلات الإنتاج التى كانت متواجدة قبل الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى سياستها النقدية، متابعاً: " لا نتدخل فى سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.. والحكومة تضع السيناريوهات الأسوأ وآليات التعامل معها".

وحول ملف الدواء وتوافره قال رئيس الوزراء، أنه تم ضخ 10 مليار جنيه لهيئة الأدوية ، وهناك توافر عدد من الأدوية فى الأسواق.

وأوضح: أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدها أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لانشاء غرف سياحية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حول المتحف المصرى الكبير، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير

وتابع: مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين، لافتا إلى أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الاطلاق.