وزير الخارجية يستقبل وفداً من الكونجرس الأمريكي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومناقشة القضايا الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 02:31 مساءً - استقبل السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن السيد وزير الخارجية قام في مستهل اللقاء بالترحيب بالسيناتور "إرنست" في زيارتها الثانية إلى مصر، مؤكداً علي حرص مصر على استقبال وفود الكونجرس للتشاور والتنسيق بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، إيماناً بدورهم المحوري والهام في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولإحاطتهم علماً بما تُحققه تلك الشراكة من مصلحة متبادلة للجانبين نظراً لما تمثله من حجر زاوية للاستقرار الإقليمي.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، بأن دكتور عبد العاطي أوضح خلال اللقاء تزايد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المُتحدة الأمريكية، لاسيما مع تعدد الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في غزة والأزمات في ليبيا والسودان، مشيراً إلى أن مصر تعد بمثابة مركزاً للاستقرار في خضم تلك الأزمات، ومؤكداً على أن الأزمات المتتالية فى المنطقة والتنسيق المصرى/الامريكى لايجاد حلول ناجعة لها ، أكد على خصوصية العلاقات المصرية/الأمريكية وطبيعتها الاستراتيجية. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن صعوبة وتفرد الظروف الإقليمية والدولية المضطربة في الوقت الراهن تُعزز من أهمية العمل المشترك لدعم تلك الشراكة، والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، نوه السيد وزير الخارجية إلى عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على مستوي كبار المسئولين الشهر المقبل، مشيراً إلى تطلع الجانب المصري لأن تسفر نتائج الاجتماعات عن خطوات تنفيذية من شأنها الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك إلى آفاق أرحب.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري، وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره لدعم جهود الدولة التنموية.

من جانبها، أعربت سيناتور "جوني إرنست" عن تقديرها لاستقبال الوفد في مصر، مشيرة إلى اللقاء المثمر الذي عُقد مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مؤكدة على أن الجانب الأمريكي يثمن الشراكة الاستراتيجية مع الجانب المصري ويعتزم الاستمرار في دعمها على ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في حفظ أمن واستقرار محيطها الإقليمي وتعزيز جهود السلام الإقليمية.

واختتم المُتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة الي أن لقاء الوزير عبد العاطي بوفد الكونجرس الأمريكي تطرق كذلك إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية الأخرى، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة والأوضاع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث أشار دكتور عبد العاطي إلى الجهود المصرية المستمرة لاحتواء تلك الأزمات وتداعياتها، بالإضافة إلى ما تتحمله مصر من أعباء ناجمة عن اندلاع تلك الأزمات في محيطها الإقليمي.