نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. الاستعدادات النهائية للتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويرصد "دوت الخليج" في نقاط الاستعدادات النهائية للتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

- تقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة للطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة

- ضرورة حضور طلاب مراحل النقل إلى المدارس

- ملاحظة نسب الغياب والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها

- جاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل

- إعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل

- توزيع خريطة التدريس والتقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسي

- تفعيل مجموعات التقوية داخل المدرسة بآليات دقيقة