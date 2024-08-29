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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. الاستعدادات النهائية للتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
ويرصد "دوت الخليج" في نقاط الاستعدادات النهائية للتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
- تقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة للطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة
- ضرورة حضور طلاب مراحل النقل إلى المدارس
- ملاحظة نسب الغياب والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها
- جاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل
- إعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل
- توزيع خريطة التدريس والتقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسي
- تفعيل مجموعات التقوية داخل المدرسة بآليات دقيقة