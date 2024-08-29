نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدوء وانتظام باليوم الختامي لامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الهدوء والانتظام بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الخميس، وذلك دون رصد أي شكاوى أو معوقات تتعلق بسير العمل باللجان.

حيث اختتم طلاب القسم العلمي الامتحانات بمادة الفيزياء، بينما اختتم طلاب القسم الأدبي امتحانهم بمادة التاريخ.

وعقب انتهاء الامتحانات وجه الشيخ أيمن عبود مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، الشكر للقائمين على أعمال الامتحانات من الموجهين، ورؤساء اللجان والمساعدين والأعضاء ورجال المتابعات الميدانية بالإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة، وذلك على الدور البارز الذي قاموا به لمتابعة أعمال الامتحانات طوال فترة انعقادها بالمنطقة.