انت الأن تتابع خبر أعنف واصعب شتاء في تاريخ مصر...وتحذير عاجل من الأرصاد ببيان لتحسم الجدل وتكشف الحقيقة ولكنها تثيره أكثر.. الله يستر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الشائعات المتداولة حول شدة برودة وقسوة الشتاء المقبل، وأوضحت بأن هذه المعلومات لا أساس لها من العلم. وصرحت غانم قائلة إن مثل هذه الأقاويل تتكرر سنويًا قبل كل موسم دون أن تتحقق.

وأضافت أن التوقعات الجوية لا تدعم الادعاءات القائلة بأن الشتاء المقبل سيكون الأشد برودة وعنفًا. وفي هذا السياق، ذكرت أنه من السابق لأوانه التنبؤ بطبيعة الشتاء أو حتى موسم الخريف، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية قد تتسبب بظواهر جوية متطرفة في المستقبل، لكن لا يمكن تأكيد طبيعتها حاليًا.

من جهة أخرى، أشار الدكتور محمود القياتي، أيضًا عضو بالمركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العد التنازلي لنهاية فصل الصيف قد بدأ، معلنًا أن الخريف سيبدأ رسميًا في 22 سبتمبر 2024 ويستمر لثلاثة أشهر

وتبع ذلك بإعلان الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر والذي يستمر لمدة تقريبًا 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، يليه فصل الربيع. وتحدث عن تأثير ظاهرة "لانينا" التي قد تفرض تغيرات كبيرة على الأحوال الجوية، مما يسبب أحداثًا مناخية متطرفة في بعض المناطق مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة.

في ختامها، تشير هذه البيانات والتوضيحات من الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية إلى أهمية التعامل بحذر مع المعلومات غير المؤكدة الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للحصول على بيانات دقيقة حول حالة الطقس والأحوال المناخية.