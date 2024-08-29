سفير تركيا بالقاهرة: نقدر العلاقات المصرية لأبعد مدى ونتطلع لزيارة الرئيس السيسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:29 مساءً - ‎أقام سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن حفل استقبال في حديقة مقر السفارة بمناسبة يوم النصر 30 أغسطس ‏الذي يتم الاحتفال به كــ"يوم القوات المسلحة في تركيا". حضر الحفل مجموعة من السفراء و الملحقين العسكريين من الدول ‏الأعضاء في حلف الناتو والضيوف المصريين والأتراك إضافة إلى المحلقين العسكريين من بعض الدول الأخرى. وعزفت ‏فرقة من الموسيقيين المصريين النشيدين الوطنيين التركي والمصري في حفل الاستقبال. كما عزفت الفرقة الموسيقية مقطوعات ‏من الموسيقى العسكرية التركية.‏

يوم الجيش

وفي كلمته التي ألقاها في حفل الاستقبال، صرح السفير صالح موطلو شن أن الأمة التركية لديها تقاليد عسكرية عظيمة وكانت معروفة ‏دائمًا كأمة جيش في التاريخ‎.‎‏ وفي هذا الصدد، قال إن يوم الجيش الذي يتم الاحتفال به في 30 أغسطس (يوم النصر) له أهمية ‏خاصة بالنسبة لتركيا‎.‎

وقال السفير صالح موطلو شن، أن أسس العلاقات التاريخية بين تركيا ومصر وضعها الجنود الأتراك، وخاصة التركي طولون ‏أوغلو أحمد، الذي جاء إلى مصر منذ عام 868. وذكر أيضًا أن المماليك ، كانوا نظام حكم شكله جنود أتراك قادمون من آسيا ‏الوسطى‎. ‎

وقال إن الجيش التركي اليوم، بما يستمده من قوة من تقاليده التاريخية، هو جيش متطور وفعال، وهو الضامن للسلام والأمن ‏والاستقرار في منطقته والعالم‎.‎

الثاني في الناتو

كما أشار السفير صالح موطلو شن إلى أن تركيا عضو فعال في حلف الناتو، موضحا أن الجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في ‏حلف الناتو‎.‎

وفي إشارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال الصناعات الدفاعية في تركيا خلال الاثنين والعشرين عامًا الماضية تحت ‏قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، قال السفير شن إن جذور هذه الجهود تكمن في المقام الأول في تقاليد الجيش التركي والتقدم ‏التكنولوجي والخبرة التي استفاد منها الجيش التركي بدء من فتح إسطنبول . ‏

وقال السفير شن إن القدرات والإمكانات التي تطورها الصناعات الدفاعية التركية تمنح الثقة للحلفاء والأصدقاء, وأضاف أن ‏الصناعات الدفاعية التركية بدأت في تصنيع حاملات الطائرات للوصول إلى البحار والمحيطات المفتوحة لاستخدام البشرية ‏جمعاء‎.‎

تطابق مع الجيش المصري

وأشار السفير صالح موطلو شن إلى أن هناك تطابقا كبيرا بين الجيشين المصري والتركي ناتج عن هذه الوحدة التاريخية، وقال ‏إن الجيش المصري يعد من أقوى الجيوش في منطقته وأن مكانته الفعالة والرائدة في المنطقة العربية والإسلامية العالم معروف ‏جيدا‎.‎

وقال في هذا السياق إن الجيش المصري قدم تضحيات بطولية وأظهر شجاعته لحماية الأراضي المصرية وكذلك من أجل ‏القضية الفلسطينية‎.‎

وكمثال على الوحدة التاريخية والتقليدية بين الجيش التركي والجيش المصري، قال إنه حتى اليوم لا تزال المصطلحات والرتب ‏العسكرية المستخدمة في الجيش التركي متداولة ومعروفة‎.‎‏ وذكر على سبيل المثال أن الأوامر العسكرية مثل "استعد، انعطف ‏يمينًا، انعطف يسارًا، للأمام" والأوامر والرتب مثل "بيكباشي" و "يوزباشي" والرائد لا تزال متداولة‎. ‎

وتطرق السفير شن في كلمته الى تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قائلا: "وقف إطلاق النار وإنهاء الصراعات ‏المستمرة في غزة وتخفيف معاناة إخواننا الفلسطينيين الضحايا والمضطهدين هو رغبة المشتركة لتركيا والإنسانية جمعاء " ‏

تقدير الجهود المصرية

وتابع “نحن نقدر الجهود الرائدة التي تبذلها مصر في سبيل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية حتى اليوم. كنا نأمل ‏بشدة أن تسفر محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة التي عقدت في القاهرة عن نتائج إيجابية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك. ‏والمسؤولية الرئيسية في هذا الصدد تقع على عاتق إسرائيل. ونحن نعلم أن مصر ستواصل السعي مع قطر والولايات المتحدة ‏لإنهاء الحرب والصراعات في أسرع وقت ممكن، ونريد أن تنتهي معاناة غزة في أسرع وقت ممكن. وتركيا مستعدة للقيام بكل ‏واجباتها لتضميد جراح غزة وإعادة إعمارها. وفي الفترة المقبلة، سنعمل بتعاون وثيق وبتضامن مع مصر بشأن هذه القضية.‏

وأفاد السفير صالح موطلو شن انه في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر أجريت الكثير من زيارات الصداقة ‏مؤخرًا بين تركيا ومصر. وأضاف مؤخرا وبعد فترة 12 عام قامت السفينة الحربية‎ TCG Kınalıada ‎التركية الصنع بزيارة ‏ناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.‏

وأفاد السفير شن انه أقام أيضا حفل استقبال على متن السفينة خلال الزيارة. وأشار إلى أن لواء بحري وقائد السفينة القادم تركيا ‏قاما أيضًا بزيارة مجاملة لمحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، وقائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة

وقال إن تركيا كانت من بين الدول الثلاث الأولى التي شاركت في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية ‏EDEX‏ بأكبر عدد من ‏الشركات العام الماضي‎ ‎‏ موضحا أنه تم عرض العديد من منتجات الصناعة الدفاعية التركية في هذا المعرض. كما أكد أن ‏شركات الصناعات الدفاعية التركية التي شاركت في المعرض صرحت بان المعرض الدولي للصناعات الدفاعية ‏EDEX‏ كان ‏ناجحًا للغاية من حيث التنظيم والمشاركة.

مشاركة تركية في معرض مصر للطيران

وأعرب السفير شن عن اهتمام تركيا بالمشاركة في معرض مصر للطيران الذي سيقام لأول مرة هذا العام. وفي هذا السياق، ذكر ‏أن طائرة الهجوم والتدريب الخفيفة التركية الصنع‎ "Hürjet" ‎‏ و 2 طائرات ‏‎ F-16 ‎ستشارك في معرض مصر للطيران‎. ‎

وأشار السفر شن إلى أن تركيا تقدر القوة و المكانة المرموقة للقوات المسلحة المصرية وأهمية مصر، مضيفا بقرار من السيد ‏رئيس الجمهورية، تمت ترقية الملحق العسكري في السفارة بالقاهرة من عقيد إلى عميد، وخلال الحفل تم تقليد الملحق أحمد ‏طوسون رتبة العميد .‏

وأضاف السفير صالح موطلو شن أن التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية ستستمر في الفترة المقبلة وأن تركيا تتطلع إلى ‏زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. موضحا انه خلال هذه الزيارة سيتم توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف القضايا لاسيما الاقتصادية ‏والتجارية والفنية حيث ستلقى الزيارة اهتمامًا كبيرًا أيضًا في الرأي العام التركي المصري والعالمي‎.‎‏ و أوضح السفير أن هذه ‏الزيارة المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة ستعزز وستتوج أكثر أواصر الأخوة التاريخية بين البلدين.