الأونروا تعلن تأثير خدمتها بمخيمات الضفة الغربية المستهدفة من العدوان الإسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مدير شؤون أونروا في الضفة الغربية قال إن خدماتنا تأثرت في المخيمات التي طالها العدوان الإسرائيلي، وعلى سلطات الاحتلال الامتثال للقانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين واحترام الحصانة التي تتمتع بها مرافق الوكالة، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة أثرت على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات لأكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني.

كما أفادت القناة بأن مدير شؤون أونروا في الضفة الغربية قال إننا ملتزمون مع الشركاء في الأمم المتحدة بتقديم الخدمات للفلسطينيين حسب ما يسمح الوضع الأمنى على الأرض.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.