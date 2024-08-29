الزمالك فى بيان رسمى: قررنا الإبقاء على زيزو ومحاولات التجديد مستمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:30 مساءً - أصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً لتحديد موقف أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الكروى الأول من التجديد للقلعة البيضاء، وجاء نص البيان كالتالى:

يدرك مجلس إدارة نادي الزمالك تماماً واجبه تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وهو ما يحتم عليه المحافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموحاتنا في بناء فريق قوي والوصول إلى منصات التتويج فى كل البطولات.

ويثمن المجلس مشاعر ورغبة أحمد مصطفى "زيزو" في الاستمرار مع الفريق، والتى توافقت مع توجه الإدارة ومطالب الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وفي هذا السياق يلزم التوضيح أن النادي تلقى عرضاً لانتقال اللاعب بشكل نهائي، وتمت دراسته والتفاوض بشأنه بكل شفافية بالاشتراك مع اللاعب فى إطار من الاحترافية والاحترام المتبادل والموازنة بين كافة الاعتبارات، وفي مقدمتها الحفاظ على قوة الفريق، فضلا عن مراعاة رغبة اللاعب وكذلك العوائد المالية والفنية للعرض، وبعد تقييم شامل ومدروس ثبت أن الإبقاء على اللاعب هو الاختيار الأنسب.

وتؤكد إدارة النادي بشكل حاسم وقاطع وبدون مواربة استمرار التفاوض مع اللاعب من أجل تمديد عقده بما يليق به ويحافظ على مصالح كل الأطراف، لاسيما أن زيزو من العناصر الأساسية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وأخيراً نتطلع إلى تكاتف ووحدة الجميع من محبى النادى لاستعادة مكانته التي تليق به.