مراسلة «إكسترا نيوز»: العروض الفنية الجوية بالعلمين تتمتع برقي فني جذاب واستعدادًات كبيرة لحفل ويجز غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:30 مساءً - قالت الإعلامية مرفت المليجي، مراسلة «إكسترا نيوز» بمدينة العلمين الجديدة، إن الاستعدادات في مدينة العلمين الجديدة تسير على قدم وساق؛ استعدادًا لحفل ويجز غدًا، خاصة وأن هذا المطرب استطاع بناء قاعدة جماهيرية شبابية كبيرة، لذا من المتوقع أن يكون الإقبال على هذا الحفل الغنائي كثيف للغاية غدًا.



وأكدت الإعلامية مرفت المليجي، أن العروض الفنية الجوية التي تقوم بها الطائرات المصرية السعودية لا يمكن وصفها بالكلمات على الإطلاق، حيث تتمتع تلك العروض بقدر كبير من الرقي الفني الجذاب.