"القاهرة الإخبارية": الممشى السياحى فى العلمين يتحول إلى كرنفال فنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قال محمد جاد موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، من مدينة العلمين الجديدة، إن الممشى السياحى فى مدينة العلمين الجديدة، سيتحول إلى كرنفال فنى عبر استئناف وزارة ثقافة لأنشطتها التى عُرفت بها منذ بداية هذا المهرجان؛ وستقدم فنون شعبية جميلة ومبهجة للمارين وزوار مدينة العلمين.

وأضاف جاد، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفعاليات الفنية الشعبية تستأنف من خلال فرق عديدة ستتزين وستتشكل على الممشى السياحى، لافتًا، إلى أن بعضها فرقة الشرقية ومطروح للفنون الشعبية، ومشيرًا، إلى أن هذه الفرق تمثل فنون وتمثل تراث مصرى أصيل تبهج ويتلألأ هنا فى مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن آخر العروض المسرحية ستكون اليوم من خلال مسرحية راقصة للمخرجة شيرين حجازى تسمى برقع الحياة، وهى قصة جميلة ومبدعة لفنانين يعيشون قصة جميلة عن التحديات التى تواجه الفنانين فى بداية مشوارهم ويتغلبون على كثير من الصعاب، مشددًا، على أن فعاليات كانت سمة هذا المهرجان، وكثير منها لفت نظر كثير من الجنسيات.